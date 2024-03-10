أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

في أحدث تطور لتشكيلة السيارات الكهربائية، أعلنت شركة MG عن إطلاق سيارتها الجديدة EV Comet، التي تأتي بأسعار معقولة وشاحن تيار متردد بقدرة 7.4 كيلوواط.

مستقبل النقل يرسمه التطور التكنولوجي بشكل ملحوظ، وهو ما يعكسه اليوم إطلاق أول سيارة أجرة طائرة في البلاد (التاكسي الطائر)، وهي e200 من إنتاج شركة ePlane بإشراف البروفيسور ساتيا تشاكرافارثي، الخبير في هندسة الطيران.

الطول والعمق: يمتد المترو تحت الماء بطول 16.6 كم، منها حوالي 10.8 كم تحت الأرض من هوراه ميدان إلى فولباجان، بما في ذلك نفق أسفل نهر هوجلي، وهذا يجعله أعمق مترو أنفاق في البلاد، لما أوردته Money Control.

تقدم دراجات السكوتر الكهربائية وسيلة صديقة للبيئة ومثيرة للمرأة للتنقل في العالم من حولها، وفيما يلي 5 اختيارات رائعة للدراجات الكهربائية التي تعتبر هدايا مثالية للنساء.

ففي حادثة موثقة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتعلت النيران في دراجات بخارية ذكية المزودة بالتكنولوجيا داخل شاحنة.