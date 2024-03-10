الأغرب.. مترو وشبكة مواصلات كاملة تحت الماء في الهند| كيف تعمل؟

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسميًا أول خط مترو تحت الماء في الهند في كولكاتا اليوم، الأحد، ما يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في البنية التحتية للبلاد.

الطول والعمق: يمتد المترو تحت الماء بطول 16.6 كم، منها حوالي 10.8 كم تحت الأرض من هوراه ميدان إلى فولباجان، بما في ذلك نفق أسفل نهر هوجلي، وهذا يجعله أعمق مترو أنفاق في البلاد، لما أوردته Money Control.

ربط المدن: يربط قسم بطول 4.8 كيلومتر بين هوراه وسولت ليك، وهو بمثابة حلقة وصل هامة بين هذين المركزين الحضريين.

تصميم المحطة: يتكون المترو من ست محطات، ثلاث منها تقع تحت الأرض.

السرعة والكفاءة: يغطي المترو تحت الماء نهرًا بطول 520 مترًا في 45 ثانية فقط، ويوفر نقلًا سريعًا وفعالاً للركاب.

التكنولوجيا المتقدمة: يستخدم المترو تشغيل القطار التلقائي (ATO)، وهو نظام متقدم، حيث ينتقل القطار إلى المحطة التالية بناءً على أمر السائق.

أسعار التذاكر: تبدأ أسعار تذاكر المترو تحت الماء من 5 روبية فقط للكيلومترين الأوليين، مع زيادات تدريجية تصل إلى 50 روبية.

في حين أن الجزء الواقع بين إسبيلانيد وسيلداه لا يزال قيد الإنشاء، فإن الامتداد التشغيلي من Salt Lake Sector V إلى سيلداه يعمل بالفعل.

يهدف مترو كولكاتا إلى بدء الطريق الكامل بين الشرق والغرب بين سولت ليك القطاع الخامس وهوراه ميدان بحلول يونيو أو يوليو.