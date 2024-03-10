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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل 5 سكوتر للنساء في 2024: عيشي التجربة

أفضل سكوتر للنساء
أفضل سكوتر للنساء

تقدم دراجات السكوتر الكهربائية وسيلة صديقة للبيئة ومثيرة للمرأة للتنقل في العالم من حولها، وفيما يلي 5 اختيارات رائعة للدراجات الكهربائية التي تعتبر هدايا مثالية للنساء.

سكوتر أوديسي ريسر لايت V2
السعر: 1000 دولار تقريبا

تتميز ريسر لايت V2 بقوة محركها ومقاومته للماء، مزودة ببطارية ليثيوم أيون تشحن بالكامل في ثلاث إلى أربع ساعات فقط، مما يوفر مدى مذهل يصل إلى 75 كم. 

مع مصابيح LED ومساحة تخزين كبيرة ونسخة بنظام بطارية مزدوجة لرحلات أطول، فإنها تضمن رحلة مريحة وآمنة باللون الأحمر الساطع، الخوخي الفاتح، الأزرق الياقوتي، الأخضر النعناعي، الأبيض اللؤلؤي، أو الأسود الكربوني.

 

سكوتر أمبير ماجنوس
السعر: 1230 دولار تقريبا 

تحمل أمبير ماغنوس EX العديد من الميزات بما في ذلك منفذ USB مدمج، وشاشة LCD، وفتح الأقفال بدون مفتاح، وجهاز إنذار ضد السرقة. 

يصل محركها بقوة 1.2 كيلووات إلى سرعة قصوى تبلغ 55 كم/ساعة، مع بطارية بقوة 60 فولت و30 أمبير توفر مدى معتمد يبلغ 121 كم.

 

سكوتر هيرو إلكتريك أوبتيما CX
السعر: 1390 دولار تقريبا 

مدعومة بمحرك BLDC بقوة 550 واط وبطارية ليثيوم فوسفات بقوة 52.2 فولت و30 أمبير، تقدم أوبتيما CX قوة قصوى تبلغ 1.2 حصان. 

متوفرة نسخة ببطارية واحدة ونسخة ببطارية مزدوجة، حيث تتميز النسخة الأخيرة بمدى يبلغ 140 كم على شحنة واحدة.

 

سكوتر أوكيناوا ريدج 100
السعر: 1510 دولار تقريبا 

بمحرك قوي بقوة 800 واط، ونظام فرامل مساعد إلكتروني، ومدى يبلغ 149 كم، تتميز ريدج 100 بميزات متقدمة بما في ذلك القفل المركزي، ونظام مضاد للسرقة، والتخصيص الجغرافي، وغيرها.

 

سكوتر أولا S1
السعر: 1700 دولار تقريبا 

تقدم سلسلة أولا S1 تصميمًا مدمجًا مع ميزات متقدمة مثل فتح/إغلاق الأقفال عن بُعد، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتنبيهات مكافحة السرقة. 

مع نماذج مدعومة بمحرك بقوة 8.5 كيلووات، تعد هذه الدراجات الكهربائية وعدًا بسرعات ومدى مثيرين.

تُعتبر هذه الدراجات الكهربائية هدية مثالية للنساء النشطات، مقدمة وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل اليومي أو المغامرات في عطلة نهاية الأسبوع. 

باختيار واحدة من هذه الدراجات، فإنك لا تقدم مجرد مظهر من الحب والتقدير، ولكنك أيضًا تسهم في مستقبل أخضر.

سكوتر أفضل سكوتر للنساء سيارات أوبتيما أوديسي

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