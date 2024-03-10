الأسعار الرسمية لـ 5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

يقدم الصانع الصيني عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات بين الهاتشباك، والرياضية متعدد الاستخدام من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية لـ 5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري.

5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

1 - بي واي دي F3

تأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية، بينما تأتي الفئة الأولى بناقل حركة اخر بقدرات أوتوماتيكية، مع محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

تقدم الفئة الأولى بسعر 750,000 جنيه، و 850,000 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

2 - شيري اريزو 5

دعمت اريزو 5 موديل 2024 الفئة الأولى بناقل سرعات مانيوال ، بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، وتعتمد جميع الفئات على تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة اجمالية قدرها 114 حصان عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر لكل 3800 دورة في الدقيقة.

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 740,000 جنيه للفئة الأولى، بينما تتراوح اسعار الفئة الثانية والثالثة بين 785,000 جنيه و 810,000 جنيه.

5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

3 - جاك J7

دعمت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، يجعل السيارة قادرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال مدة تستغرق 10.5 ثانية فقط، بينما تقدرالقوة الاجمالية للسيارة بـ 147 حصانا، و210 نيوتن/متر للعزم الاقصى من الدوران، ومتوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة جاك J7 موديل 2024 بسعر يبلغ 1,369,900 جنيه.

5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

4 - بيستون B70

زودت السيارة بمحرك 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة 169 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات "دفع أمامي"، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن نظام صوتي ترفيهي، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة عرض تعمل باللمس، جنوط رياضي، قفل مركزي، كاميرا خلفية.

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة من 1,210,000 جنيه إلى 1,320,000 جنيه للفئة PREMIUM عالية التجهيز.

5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

5 - جي أي سي امباو

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 170 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات طراز DCT مزدوج القابض.

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بين 1,170,000 جنيه و 1,420,000 جنيه.