أخبار السيارات| إرشادات لقيادة آمنة خلال الصيام في رمضان .. أرخص عربية هاتشباك جديدة مناسبة للبنات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر سيارة لادا جرانتا واحدة من أرخص الاصدارات التي قدمت بالسوق المصري، وانطلقت هذه السيارة عبر تصميم السيدان، مع مجموعة من التجهيزات والتقنيات، بالإضافة إلى القدرات الفنية ايضا، حيث قدمت بناقل سرعات يدوي مانيوال، واخر أوتوماتيكي الاداء.

كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو رافال، وتنتمي رافال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ،وتظهر بملامح تصميمية أنيقة وعصرية من موديلات الكوبيه.

غدا أول أيام شهر رمضان الكريم وخلال ذلك الشهر يواجه سائقو السيارات صعوبة أثناء القيادة في نهار رمضان بسبب الصيام، ويزداد عليهم الأمر صعوبة في الأماكن المزدحمة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او كروس أوفر وتناسب هذه السيارات السيدات ، وذلك من اجل الاحتفال بيومها العالمي ، وتتواجد تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبمميزات متطورة ومن ضمن تلك السيارات المناسبة للسيدات سوزوكى سيلاريو موديل 2022 .

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بكثرة بعد تراجع أسعار الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 تظهر بالعديد من المميزات الحديثة .