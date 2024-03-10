كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو رافال، وتنتمي رافال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ،وتظهر بملامح تصميمية أنيقة وعصرية من موديلات الكوبيه.

رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

- أبعاد رينو رافال الـ SUV الجديدة :

رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تأتي سيارة رينو رافال الـ SUV الجديدة بالأسواق بطول 4.71 مم، وعرض 1.86 مم، وارتفاع 1.61 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.74 مم ، ويصل وزن السيارة الي 1.653 كجم.

- محرك رينو رافال الـ SUV الجديدة :

تحصل سيارة رينو رافال الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك هجين يصدر قوة تصل الي 146 كيلووات، أي ما يعادل 200 حصان، ويمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 110 كم/ساعة .

رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

كما ان رافال تمتلك أيضاً محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 96 كيلووات، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر ، وبها محركين كهربائيين ينتجوا قوة 50 كيلووات، أي ما يعادل 70 حصان، ومنها نسخة تنتج قوة تصل الي 18 كيلووات، أي ما يعادل 25 حصان.

- مواصفات رينو رافال الـ SUV الجديدة :

رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تحتوي سيارة رينو رافال الـ SUV الجديدة علي الكثير من التكنولوجيات منها، سمات جاذبية خاصة على المصابيح الأمامية والخلفية، وبها سقف زجاجي بانوراما، وتعتمد رافال علي منصة CMF-CD، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وشاشة مقاس 12 بوصة، وبها قمرة قيادة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة Head-Up مقاس 9.3 بوصة، ونظام الإضاءة المحيطة ، ومنافذ شحن USB، ونظام مساعد الزحام، ومساعد الكبح الاضطراري، ووظيفة الإيقاف والتشغيل بدون مفتاح ، ومساعد الطرق الصاعدة، ومساعد صف السيارة.

- سعر رينو رافال الـ SUV الجديدة :

رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تباع سيارة رينو رافال الـ SUV الجديدة بسعر 43.800 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 365 ألف جنيه مصري تقريباً.