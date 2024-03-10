عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

رينو رافال الـ SUV
رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو رافال، وتنتمي رافال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ،وتظهر بملامح تصميمية أنيقة وعصرية من موديلات الكوبيه.

 رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

أشهر سيارات فيات في مصر بـ 150 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

- أبعاد  رينو رافال الـ SUV الجديدة :

 رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تأتي سيارة  رينو رافال الـ SUV الجديدة بالأسواق بطول  4.71 مم، وعرض 1.86 مم، وارتفاع 1.61 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.74 مم ، ويصل وزن السيارة الي  1.653 كجم.

- محرك رينو رافال الـ SUV الجديدة :

تحصل سيارة  رينو رافال الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك هجين يصدر قوة تصل الي 146 كيلووات، أي ما يعادل 200 حصان، ويمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 110 كم/ساعة .

 رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

كما ان رافال تمتلك أيضاً محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 96 كيلووات، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر ، وبها محركين كهربائيين ينتجوا قوة 50 كيلووات، أي ما يعادل 70 حصان، ومنها نسخة تنتج قوة تصل الي 18 كيلووات، أي ما يعادل 25 حصان.

- مواصفات  رينو رافال الـ SUV الجديدة :

 رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تحتوي سيارة  رينو رافال الـ SUV الجديدة علي الكثير من التكنولوجيات منها، سمات جاذبية خاصة على المصابيح الأمامية والخلفية، وبها سقف زجاجي بانوراما، وتعتمد رافال علي منصة CMF-CD، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وشاشة مقاس 12 بوصة، وبها قمرة قيادة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة Head-Up مقاس 9.3 بوصة، ونظام الإضاءة المحيطة ،  ومنافذ شحن USB، ونظام مساعد الزحام، ومساعد الكبح الاضطراري، ووظيفة الإيقاف والتشغيل بدون مفتاح ، ومساعد الطرق الصاعدة، ومساعد صف السيارة.

- سعر  رينو رافال الـ SUV الجديدة :

 رينو رافال الـ SUV الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تباع سيارة رينو رافال الـ SUV الجديدة بسعر 43.800 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 365 ألف جنيه مصري تقريباً.

رينو رافال السيارات الـ SUV الرياضية رينو الفرنسية موديلات الكوبيه أبعاد رينو رافال الـ SUV الجديدة محرك رينو رافال الـ SUV الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

موضوعات متعلقة

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

بعد تراجع الجديدة .. أسعار سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصرية

هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة |شاهد

شاهد| كوبرا بورن VZ الـ SUV الكهربائية

مواصفات وسعر مرسيدس V الفان الجديدة

خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة في الجراج ؟

أسعار تويوتا ميراي FCV السيدان الجديدة

كاي ي اكس 3 برو الجديدة تباع بهذه الأسعار

ترشيحاتنا

ممثلة شهيرة تكشف حملها على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

هل يصوم مريض السكر؟.. تحذير عاجل من جمال شعبان| فيديو

بعد مهاجمة إسرائيل لـ مليحة.. نشأت الديهي: ركزوا على هذا المسلسل

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

استعدادات رمضان وصفقة الرهائن.. اجتماع طارئ لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي «الليلة»

هنية: حماس لا تزال منفتحة على محادثات الهدنة في غزة بعد فشل الوساطة قبل رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

فيديو

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

زوجته كشفت السر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ