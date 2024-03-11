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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 198 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  198 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 38 ألفا و700 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الإجراءات القانونية إدارة مرور الغربية إدرة المركبات الشوارع الرئيسية السير عكس الاتجاه السير بدون لوحات معدنية تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة إتخاذ الإجراءات القانونية مرور الغربية مدير امن الغربية

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