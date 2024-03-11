بينهم أسرى سابقون.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس واليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، والخليل، وسلفيت، والقدس.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بالإضافة لتخريب البنية التحتية.

وأضاف نادي الأسير أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو (7530)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.