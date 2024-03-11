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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلفت 26 قتـ.يلا و11 مفقودا.. فيضانات وانهيارات أرضية مرعبة في سومطرة بإندونيسيا

فيضانات
فيضانات

يواصل عمّال الإنقاذ انتشال المزيد من الجثث مع بدء انحسار المياه بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في جزيرة سومطرة الإندونيسية، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 26 شخصًا و11 مفقودًا، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وغمرت الأمطار الموسمية، إلى جانب مياه النهر التي ارتفع منسوبها، تسع مناطق ومدن في مقاطعة سومطرة الغربية منذ يوم الخميس.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، تسبب انهيار طيني كبير في فيضان نهر على ضفافه في منطقة بيسيسير سيلاتان. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن جهود الإغاثة تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتضرر الجسور والطرق التي أغلقها الطين الكثيف والحطام.

وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري إن رجال الإنقاذ انتشلوا المزيد من الجثث، معظمها في القرى الأكثر تضرراً في بيسيسير سيلاتان، ومنطقة بادانج باريامان المجاورة لها، مما يرفع عدد القتلى إلى 26. 

الجثث الفيضانات الانهيارات الأرضية الامطار جزيرة سومطرة الإندونيسية

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