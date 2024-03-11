كان يوم أسود لما قولت أن السقا ممثل على قده.. أحمد السقا يكشف مفاجأة حول موافقته على العمل مع باسم سمرة في العتاولة

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

ومن بين لاعبي الكرة إمام عاشور، ومحمود كهربا، وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف، ومحمد عبد المنعم، وعلي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

ونشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع “إنستجرام” خلال الأيام الماضية، بوستر برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر”.

وعلق علي الصورة قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنه وانتوا طيبين”.

أحمد السقا وباسم سمرة ضيفا الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الآخر

حل الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، ضيفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

لوك هجام.. تعليق مثير على ظهور أحمد السقا بـ"رامز جاب من الأخر"

علق رامز جلال على ظهور الفنان أحمد السقا، في برنامج “رامز جاب من الأخر”، المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر”، قائلا “لوك هجام”.

باسم سمرة: كان يوم أسود لما قولت أن السقا ممثل على قده

أكد باسم سمرة، "أنه لما قولت أن السقا ممثل على قده كان يوم اسود لما قولت كدة، وبرجع في اللي انا قلته.

ولاد منطقة واحدة.. سبب موافقة السقا على العمل مع باسم سمرة في "العتاولة"

أكد الفنان أحمد السقا، أنه وافقت على العمل مع باسم سمرة في مسلسل “العتاولة” عشان حبيبي واحنا ولاد منطقة واحدة من نزلة السمان.

البنزين جنب النار.. رامز يعلق على ظهور أحمد السقا مع باسم سمرة

قال رامز جلال:"النهاردة جايب العتاولة الي هاخدهم علاولة أحمد السقا وباسم سمرة، والسنادي هانحط البنزين جنب النار".

وأضاف:"عيال مجرمة الأول باسم سمرة مش شكل ممثل ده ديلر، والتاني أحمد السقا أكل تعبان السنة اللي فاتت، دي مش حتبقى حلقة دي اشغال شاقة".

"لقاء الطرنش".. شاهد خدعة رامز جلال في أحمد السقا وباسم سمرة

حل الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، ضيفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

وقام رامز جلال بخداع أحمد السقا وباسم سمرة، وألقاهم في المياه، قائلا “لقاء الطرنش”.