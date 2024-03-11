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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 1.. والد مصطفى شعبان يدخل السجن بسبب مؤامرة

صدى البلد

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان ، العديد من الاحداث الهامة .

تعرض والد مصطفى شعبان ، الذي بجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، لمؤامرة من تجار سوق السمك، حيث دخل  السجن ولكن سرعان ما ينقذه ابنه .

بعد ذلك يبدأ مصطفى شعبان في المحاوله لتبرئة والده من المكيدة التي تعرض لها .

فيما يدخل مصطفى شعبان في شجار مع غلوش بسبب تعرضه لزوجته .

قنوات عرض مسلسل المعلم :
قناة الحياة 
دي ام سي

أحداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

أبطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

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