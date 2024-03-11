مسلسل المعلم الحلقة 1.. والد مصطفى شعبان يدخل السجن بسبب مؤامرة

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان ، العديد من الاحداث الهامة .

تعرض والد مصطفى شعبان ، الذي بجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، لمؤامرة من تجار سوق السمك، حيث دخل السجن ولكن سرعان ما ينقذه ابنه .

بعد ذلك يبدأ مصطفى شعبان في المحاوله لتبرئة والده من المكيدة التي تعرض لها .

فيما يدخل مصطفى شعبان في شجار مع غلوش بسبب تعرضه لزوجته .

قنوات عرض مسلسل المعلم :

قناة الحياة

دي ام سي

أحداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

أبطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.