أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل.. خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة سانج يونج الصينية عن سياراتها الجديدة سانج يونج توريس الكهربائية، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي مخصصة للسير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة .

خلال شهر رمضان تقوم الكثير من مراكز الصيانة المتخصصة في اصلاح السيارات بـ الغلق مبكرا ، وذلك بسبب ضيق وقت العمل بشهر رمضان ، وذلك الموقف يضع الكثير من أصحاب السيارات في موقف صعب خصوصا اذا كانت سياراتهم بها أي نوع من الأعطال الذي يحتاج الي الإصلاح .

سوق السيارات المصرية يتوافر بها الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتواجد تلك السيارات بعد تراجع الأوفر برايس، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات جديدة وبمميزات متطورة، ومن ضمن تلك السيارات جيلي كول راي موديل 2024، وتقدم من قبل الصانع الصيني للسيارات.

سكان المدن يعانون خلال شهر رمضان من الاختناقات المرورية المتكررة وساعات الذروة وذلك بسبب التكدس السكاني وبسبب رجوع جميع المواطنين إلي منازلهم من أعمالهم من أجل الإفطار مع أسرهم .

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن طرازها الجديد فولكس فاجن باسات Variant ، وتنتمي باسات Variant لفئة السيارات الكومبي ، وتظهر بتصميم مميز وعصري .