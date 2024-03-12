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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراءات قاسية من الداخلية بشأن علم المملكة

السعودية علم
السعودية علم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تغليظ عقوبة التعدي أو الإساءة لرمزية علَم الدولة أو العلم الخاص بالملك أو الشعار أو النشيد الوطني، أو أي علم أو شعار رسمي للدولة أو الدول الأخرى.

وبحسب نظام علم الدولة " السعودية" وشعارها ونشيدها الوطني المطروح على منصة "استطلاع"، يعاقب مرتكب المخالفات المذكورة؛ بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، والسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ذي صفة طبيعية.

ويعاقب كل شخص ذي صفة اعتبارية خاصة ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها من النظام أو ساهم فيها بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وللمحكمة الحكم بإيقاف نشاطه بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، وللمحكمة مضاعفة العقوبة في حال العود إلى ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

كما يواجه العقوبات المذكورة كل من ساهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، سواءً كان ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وللمحكمة أن تحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها، وتقوم الوزارة بالنشر عبر الوسائل المتاحة.

وشددت الوزارة عقوبات استخدام علم الدولة أو النشيد الوطني لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة الوزارة، إذ يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال كل شخص ذي صفة، ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال كل شخص ذي صفة اعتبارية.

كما نص النظام، علي عدم رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت اللون أو في أي حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله وفقاً للضوابط، ولا يجوز تنكيس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك، أو لمسهما سطحي الأرض أو الماء.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع النظام يهدف لترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء وتعزيز الشعور بالانتماء وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن، واحترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونها والمحافظة عليها وحمايتها من التعدي باعتبارها رموزاً وطنية.

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