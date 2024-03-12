وول ستريت جورنال: إحباط هجمات ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إحباط هجمات ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا.

وقالت إنه تم اعتقال عدد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان في الأسابيع الأخيرة في البوسنة والنمسا، وبحوزتهم صور لأهداف يهودية وإسرائيلية على هواتفهم المحمولة.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية يشتبه في أن اللاجئين المعتقلين خططوا لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية بسبب الحرب في غزة.

وأضافت الصحيفة أنه تم العثور بحوزت المعتقلين على أسلحة من بينها مسدسات وبنادق كلاشينكوف وغيرها، مشيرة إلى أنه تم اعتقالهم واقتيادهم للاستجواب.

وقال مصدر مقرب من التحقيق بحسب الصحيفة إن "الصور التي عثر عليها بحوزتهم تشير إلى أن دوافعهم كانت حرب إسرائيل ضد حماس في غزة".