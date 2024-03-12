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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طرقعت معايا| الشاعر إسلام خليل: أغنية ما بخفش كانت وش السعد عليا

الشاعر إسلام خليل
الشاعر إسلام خليل

قال الشاعر إسلام خليل، إن أغنية “ما بخفش وأنت عارف” كانت وش السعد عليه معقبا "طرقعت معايا"، لافتا إلى أن المخرج داوود عبد السيد أول من دعمه ووقف بجواره في عالم الفن حينما أصر على اختياره لكتابة أغاني فيلم مواطن ومخبر وحرامي.

واستعاد الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العديد من الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، لافتا إلى أنه قضى أجمل فترات حياته في وجود والده ووالدته وأمنية أي إنسان أي يطول الله في أعمارهما معقبا: "بتحس إنك صغير طول ما هما عايشين"، وأسوأ حاجة حصلت في حياتي كان برحيل وفقدان أمي وأبويا".

تابع الشاعر إسلام خليل، :"أنا فقري في الهزار والضحك زي العيال اللي كنت بدرس لهم وكان الفصل في المدرسة بالنسبة لي مثل المسرح والطلاب بمثابة الجمهور. 
 

الشاعر إسلام خليل خط احمر طرقعت معايا المخرج داوود عبد السيد

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