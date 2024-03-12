«قومي المرأة» يجهز 500 وجبة ضمن مبادرة «مطبخ المصرية» بكفر الشيخ |صور

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، مبادرة «مطبخ المصرية»، وذلك بإجمالي إنتاج 500 وجبة إفطار رمضان؛ لتوزيعها بقرية اسحاقة مركز كفر الشيخ وقرية منشأة زعلوك مركز دسوق والتابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.





يأتي هذا في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ.



وشارك في أعمال تنفيذ الطبخ اليوم، د. ماجدة عمر وعفاف الجمل وشاهندا كمال وإيمان مصطفى من فرع المجلس.

يذكر أن «مطبخ المصرية» ينفذه المجلس القومي للمرأة في جميع محافظات الجمهورية، ويقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وتلقت السيدات المشاركات فيه تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.