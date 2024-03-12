محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بيلا.. صور

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، اليوم، الثلاثاء، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بيلا؛ لمتابعة مدى توافر وإتاحة السلع للمواطنين والتأكد من توافر احتياجات الأهالى من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن معارض «أهلًا رمضان» مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، والأسماك والبقوليات، بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20%، وتصل الي 30% على بعض السلع.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو غش تجارى.

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