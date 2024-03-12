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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 133 مريضاً خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

قافلة أورمان كفر
قافلة أورمان كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي في جميع التخصصات، وجرى الكشف على 133 مريضاً من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز سيدي سالم وكفر الشيخ والحامول.

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ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي.

 

وقال عادل درغام، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفي الجامعى بكفر الشيخ وتحملت جمعية نقل المرضي ذهاباً وإياباً

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