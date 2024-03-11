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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور علي جمعة.. مناقشة دكتوراه في الأقليات المسلمة بجامعة كفر الشيخ

خلال مناقشة الرسالة
خلال مناقشة الرسالة

ناقشت جامعة كفر الشيخ، رسالة دكتوراه في فقه الأقليات المسلمة، بكلية التربية، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتشكلت لجنة التحكيم، من الدكتور على جمعة أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتى جمهورية مصر العربية السابق رئيسا ومناقشا، والدكتور حسن شحاته استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس مناقشا وعضوا، والدكتور احمد عبده عوض استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الاسلامية المتفرغ بكلية التربية مشرفاً وعضواً، والدكتور عفت درويش استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الاسلامية المتفرغ بكلية التربية مشرفا وعضوا، وذلك بقاعة المناقشات بكلية التربية بالجامعة.

ومنحت اللجنة، الباحث محمد السيد محمد محمود عبد الغني، درجة الدكتوراه بتقدير عام ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة التي جاءت بعنوان “برنامج تعليمي قائم علي نظرية التكييف الفقهي لتنمية مهارتي الاستنباط وإدراك الفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة في فقه الأقليات الإسلامية لدي طلاب جامعة الازهر”، مع تداولها بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

حضر المناقشة، الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية.

الأقليات المسلمة فقه الأقليات الدكتور علي جمعة الأزهر

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