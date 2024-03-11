كفر الشيخ.. رفع نواتج التطهير وكفاءة الطرق والإنارة العامة والنظافة ببيلا

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين، وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، بجانب تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، خروج معدات النظافة والعمال وتوزيعهم بكل شوارع وأحياء المدينة، وتم متابعة رفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وكذا تمهيد ورفع تراكمات القمامة والأتربة أمام مداخل المدينة، ومسح للطرق الرئيسية وتمهيد والمداخل والمخارج بنطاق المدينة.

كما تابع رئيس مدينة بيلا، حملات رفع كافة الإشغالات لجميع شوارع المدينة، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب مراجعة الإنارة العامة بشوارع وأحياء والمدينة وعدد من القرى بنطاق مركز بيلا، بالإضافة إلي رفع كفاءة المنتزهات المنتشرة بالمدينة من خلال تهذيب وقص الأشجار ورفع المخلفات الناتجة أولًا بأول.

وفي قري مركز بيلا، قام رئيس المدينة، بمتابعة أعمال تحسين النظافة والإنارة و تمهيد وتسوية الطرق الدورية، بإشراف رؤساء القري، ويتم تجميع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بنطاق كل وحدة وتوابعها وإعادة تحميلها في معدات الوحدات المحلية ونقلها إلى المقالب الوسيطة، وإرسالها إلى مقلب القمامة العمومي بالمدينة، بالإضافة إلي القيام بأعمال صيانة وتدعيم كشافات الإنارة بعدد من القري، فضلًا عن مسح وتمهيد بعض الطرق العامة بنطاق قري المركز ورفع نواتج تطهير كويري أبو عيسي بقرية إبشان.