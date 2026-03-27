مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-3-2026 في ملاعب العالم.. قمة عربية مرتقبة
موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق
تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران
تهديد باكستاني لإسرائيل عقب أنباء عن استهداف سفيرها في طهران
بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم
ضغوط لعقد اجتماع قريب بين واشنطن وطهران وسط تباين أمريكي إسرائيلي
تحقيق عائد اقتصادي.. النقل تنشر فيديوجراف عن مراحل وأهمية مترو الإسكندرية
ترامب يدرس إخراج اليورانيوم من إيران وخيارات عسكرية للتصعيد
بعد تعرضها لهجوم.. سفينة شحن تايلاندية تجنح في مضيق هرمز
استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه
القبض على شخص أشعل النار في جاره بمطروح
رياضة

غيابات مؤثرة تضرب منتخب السعودية قبل مواجهة مصر

رباب الهواري

يستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب مصر مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يخوضه المنتخبان استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

 وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، كونها فرصة لتجربة العناصر الأساسية والوقوف على مستوى الجاهزية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ضربة قوية للأخضر قبل اللقاء المرتقب

يدخل المنتخب السعودي هذه المواجهة في ظل غيابات بارزة تضرب صفوفه، ما قد يؤثر على توازنه الفني داخل الملعب. ويأتي في مقدمة الغائبين النجم والقائد سالم الدوسري، الذي يُعد أحد أهم الركائز الهجومية وصاحب الخبرة الكبيرة في المباريات الدولية.

كما يغيب المدافع حسان تمبكتي، الذي يُعتبر من أبرز عناصر الخط الخلفي، إلى جانب زكريا هوساوي، الذي قدم مستويات مميزة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة.

مصر تواصل استعداداتها بعد المباراة

في المقابل، يخوض منتخب مصر هذه المباراة ضمن معسكره الحالي، على أن يتجه بعد ذلك إلى إسبانيا لخوض مواجهة ودية أخرى أمام منتخبها الأول، في إطار الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

صرف المعاشات

رسميًا.. موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

سعر الذهب

نزل 60 جنيه في ساعتين | هبوط صاروخي بـ سعر الذهب

ترشيحاتنا

انغام

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

مهرجان المسرح العالمي

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

شفط مياه الأمطار

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد