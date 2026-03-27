غيابات مؤثرة تضرب منتخب السعودية قبل مواجهة مصر

يستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب مصر مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يخوضه المنتخبان استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، كونها فرصة لتجربة العناصر الأساسية والوقوف على مستوى الجاهزية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ضربة قوية للأخضر قبل اللقاء المرتقب

يدخل المنتخب السعودي هذه المواجهة في ظل غيابات بارزة تضرب صفوفه، ما قد يؤثر على توازنه الفني داخل الملعب. ويأتي في مقدمة الغائبين النجم والقائد سالم الدوسري، الذي يُعد أحد أهم الركائز الهجومية وصاحب الخبرة الكبيرة في المباريات الدولية.

كما يغيب المدافع حسان تمبكتي، الذي يُعتبر من أبرز عناصر الخط الخلفي، إلى جانب زكريا هوساوي، الذي قدم مستويات مميزة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة.

مصر تواصل استعداداتها بعد المباراة

في المقابل، يخوض منتخب مصر هذه المباراة ضمن معسكره الحالي، على أن يتجه بعد ذلك إلى إسبانيا لخوض مواجهة ودية أخرى أمام منتخبها الأول، في إطار الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم.