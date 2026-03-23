قبل ودية مصر.. استبعاد سالم الدوسري من منتخب السعودية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، استبعاد قائد المنتخب ونجم نادي الهلال سالم الدوسري من المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في مدينة جدة، قبل المواجهتين الوديتين المرتقبتين أمام منتخبي مصر وصربيا.

تقرير طبي يحسم القرار

وجاء قرار الاستبعاد بناءً على تقرير طبي مفصل قدمه الجهاز الطبي، بالتنسيق مع نادي الهلال، والذي تضمن نتائج الفحوصات الدقيقة التي خضع لها اللاعب، وعلى رأسها أشعة الرنين المغناطيسي على موضع الإصابة في الركبة. وأكدت النتائج أن اللاعب يعاني من إصابة تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل، ما يمنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية.

فحوصات إضافية داخل المعسكر

وعقب وصول سالم الدوسري إلى مقر إقامة المعسكر في جدة يوم الأحد، خضع لمزيد من الفحوصات السريرية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب. كما تم الاطلاع على كافة التقارير الطبية المرفقة من ناديه، حيث أكدت جميعها ضرورة خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، لضمان تعافيه الكامل قبل العودة للملاعب.

ضربة للمنتخب قبل مواجهتي مصر وصربيا

يمثل غياب سالم الدوسري ضربة قوية للمنتخب السعودي، نظرًا لدوره القيادي وتأثيره الكبير داخل الملعب، سواء من الناحية الفنية أو المعنوية. ويُعد اللاعب أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة “الأخضر”، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض غيابه في المباراتين القادمتين.

تركيز على التعافي والعودة القوية

في المقابل، يركز الجهاز الطبي حاليًا على تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل، من خلال برنامج تأهيلي يهدف إلى تسريع عملية الشفاء دون المخاطرة بصحته. ومن المنتظر أن يعود سالم الدوسري للمشاركة مع فريقه ومنتخب بلاده فور اكتمال جاهزيته البدنية.