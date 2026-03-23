‏الخارجية الأمريكية: نحث رعايانا بجميع أنحاء العالم على توخي المزيد من الحذر
إيران.. انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق
دعاء الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة مع بداية اليوم وفضلها العظيم
مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب
ترامب يتوعد طهران: سندمر إيران بالكامل
اعتراض صاروخ باليستي في الإمارات وسقوط شظايا وإصابة شخص
الحكم على بلوجر بتهمة التشهير بسيدة أجنبية.. الأربعاء
هل يشترط صيام الست من شوال متتابعة أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء توضح
تعديلات في جدول قطارات العيد: تشغيل الـ "VIP" وإيقاف مؤقت لرحلات أخرى
عمر فايد: حزين لعدم تواجدي في قائمة المنتخب رغم اجتهادي
الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب السعودية في حماية أمنها وسيادتها
شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل ودية مصر.. استبعاد سالم الدوسري من منتخب السعودية

سالم الدوسرى
سالم الدوسرى
رباب الهواري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، استبعاد قائد المنتخب ونجم نادي الهلال سالم الدوسري من المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في مدينة جدة، قبل المواجهتين الوديتين المرتقبتين أمام منتخبي مصر وصربيا.

تقرير طبي يحسم القرار

وجاء قرار الاستبعاد بناءً على تقرير طبي مفصل قدمه الجهاز الطبي، بالتنسيق مع نادي الهلال، والذي تضمن نتائج الفحوصات الدقيقة التي خضع لها اللاعب، وعلى رأسها أشعة الرنين المغناطيسي على موضع الإصابة في الركبة. وأكدت النتائج أن اللاعب يعاني من إصابة تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل، ما يمنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية.

فحوصات إضافية داخل المعسكر

وعقب وصول سالم الدوسري إلى مقر إقامة المعسكر في جدة يوم الأحد، خضع لمزيد من الفحوصات السريرية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب. كما تم الاطلاع على كافة التقارير الطبية المرفقة من ناديه، حيث أكدت جميعها ضرورة خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، لضمان تعافيه الكامل قبل العودة للملاعب.

ضربة للمنتخب قبل مواجهتي مصر وصربيا

يمثل غياب سالم الدوسري ضربة قوية للمنتخب السعودي، نظرًا لدوره القيادي وتأثيره الكبير داخل الملعب، سواء من الناحية الفنية أو المعنوية. ويُعد اللاعب أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة “الأخضر”، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض غيابه في المباراتين القادمتين.

تركيز على التعافي والعودة القوية

في المقابل، يركز الجهاز الطبي حاليًا على تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل، من خلال برنامج تأهيلي يهدف إلى تسريع عملية الشفاء دون المخاطرة بصحته. ومن المنتظر أن يعود سالم الدوسري للمشاركة مع فريقه ومنتخب بلاده فور اكتمال جاهزيته البدنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

زيادة المرتبات 2026

زيادة المرتبات تقترب .. مفاجآت للمعلمين والموظفين في أبريل

فرح الهاشم ووالدها

تحية لمصر والمصريين.. نجلة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تتبرأ من والدها

توروب

بعد زلزال الهزيمة من الترجي.. قرارات مستفزة من توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتورة إيريني سعيد المحللة السياسية

محللة سياسية: طهران تناور بورقة مضيق هرمز لتعزيز موقفها.. والتهدئة واردة

عصام السقا

عصام السقا: دوري في صحاب الأرض يجسد تضامن مصر مع فلسطين

عصام السقا

عصام السقا: خوفت أقدم شخصية صفوان في البداية

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد