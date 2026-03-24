ضربة مزدوجة في الدفاع.. كيف يتعامل رينارد مع أزمة تمبكتي وهوساوي مع منتخب السعودية قبل مواجهة مصر ؟

في تطور مفاجئ داخل معسكر المنتخب السعودي.. فرضت الإصابات نفسها بقوة على حسابات الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد قبل أيام قليلة من المواجهتين الوديتين المرتقبتين أمام منتخب مصر ومنتخب صربيا ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد الأخضر لملاقاة منتخب مصر يوم 27 مارس الجاري في جدة قبل السفر إلى بلغراد لخوض مواجهة قوية أمام صربيا بعد أربعة أيام في اختبارين مهمين لقياس جاهزية الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية.

أزمة دفاعية تضرب حسابات رينارد

الضربة الأولى جاءت بإصابة مدافع الهلال حسان تمبكتي الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية واكتفى ببرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي ما أثار الشكوك حول لحاقه بالمواجهة الودية أمام مصر. ويبدو أن الجهاز الفني يتجه للتعامل بحذر مع حالة اللاعب تجنبًا لتفاقم الإصابة خاصة في ظل أهمية المرحلة المقبلة.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إصابة الظهير الأيسر زكريا هوساوي الذي غادر مران الفريق متأثرًا بآلام في الركبة ليزيد من حجم القلق داخل المعسكر خصوصًا مع اقتراب موعد أولى التجارب الودية.

تحرك سريع لتعويض الغيابات

وفي ظل هذه التطورات تحرك رينارد سريعًا لسد النقص الدفاعي وقرر استدعاء مدافع الهلال علي لاجامي للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول بعد فترة قصيرة قضاها مع المنتخب الرديف.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني للحفاظ على التوازن الدفاعي خاصة أن المنتخب مقبل على مواجهات تتطلب جاهزية عالية أمام منتخبات قوية.

خيارات متعددة رغم الأزمة

ورغم الضربات المتتالية لا يزال المنتخب السعودي يمتلك عددًا من العناصر المميزة في قلب الدفاع مثل عبدالإله العمري وحسن كادش ومتعب المفرج ما يمنح رينارد بعض الحلول لتعويض الغيابات ولو بشكل مؤقت.

برنامج إعداد مستمر

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته في جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمونديال وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين وتجهيز البدائل المناسبة في مختلف المراكز.

اختبار حقيقي قبل المونديال

وتحمل المباراتان الوديتان أمام مصر وصربيا أهمية خاصة إذ تمثلان اختبارًا قويًا لقدرة الأخضر على التعامل مع المدارس الكروية المختلفة قبل خوض غمار كأس العالم حيث أوقعته القرعة في مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا ومنتخب أوروجواي ومنتخب الرأس الأخضر.

وبينما يسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز المصابين يواصل رينارد العمل على تثبيت ملامح التشكيل الأساسي مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المعسكر الحالي في ظل سعي المنتخب السعودي للظهور بشكل قوي في كأس العالم المقبلة.

ويبقى التحدي الأكبر أمام المدرب الفرنسي هو كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة لاعبيه الأساسية وعدم التأثير على جاهزية الفريق في مرحلة لا تحتمل المزيد من الغيابات.