مجدي عبد الغني: أحمد مجاهد له يد في سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال
دعاء اليوم 5 شوال.. بـ7 كلمات يريك الله عجائب قدرته في جبرك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء
هجوم صاروخي إيراني.. دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل
قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون
اليوم.. تشييع جنازة الدكتور أحمد عاطف درة بعد صلاة العصر
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟
ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. اعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي
وفاة المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة
الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
رياضة

المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة مصر الودية

رباب الهواري

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته المكثفة استعدادًا لملاقاة نظيره منتخب مصر، في مباراة ودية مرتقبة ضمن معسكر شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

 ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

شهدت التدريبات انضمام اللاعب علي الأجمي إلى صفوف المنتخب الأول، قادمًا من معسكر المنتخب الرديف، وذلك بعد استدعائه من قبل الجهاز الفني. في المقابل، واصل حسان التمبكتي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية. كما لم يتمكن زكريا هوساوي من استكمال الحصة التدريبية بسبب شعوره بآلام في الركبة، ما أثار بعض القلق حول جاهزيته للمباراة المقبلة.

استمرار البرنامج التدريبي

من المقرر أن يواصل المنتخب السعودي تدريباته، بحصة تدريبية جديدة على نفس الملعب، على أن تكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، في إطار الانفتاح الإعلامي قبل اللقاء الودي.

موعد مباراة مصر والسعودية

يستضيف المنتخب السعودي نظيره المصري يوم الجمعة الموافق 27 مارس، على ملعب الملك فهد الدولي، في مباراة ودية قوية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

 وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري لمواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين المنتخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

إمام عاشور

من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا

أخبار قنا.. إزالة 69 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. عودة ضخ الخدمة بعد إصلاح كسر خط بمنطقة عمر أفندى

مستشفي الواسطي

تفاصيل مصرع شخصين فنيين في حادث مزلقان أفوه ببني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| سكرتير المحافظة يتابع ملفات النظافة.. وإزالة 1400 حالة تعد بالموجة 28

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد