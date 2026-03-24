المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة مصر الودية

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته المكثفة استعدادًا لملاقاة نظيره منتخب مصر، في مباراة ودية مرتقبة ضمن معسكر شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

شهدت التدريبات انضمام اللاعب علي الأجمي إلى صفوف المنتخب الأول، قادمًا من معسكر المنتخب الرديف، وذلك بعد استدعائه من قبل الجهاز الفني. في المقابل، واصل حسان التمبكتي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية. كما لم يتمكن زكريا هوساوي من استكمال الحصة التدريبية بسبب شعوره بآلام في الركبة، ما أثار بعض القلق حول جاهزيته للمباراة المقبلة.

استمرار البرنامج التدريبي

من المقرر أن يواصل المنتخب السعودي تدريباته، بحصة تدريبية جديدة على نفس الملعب، على أن تكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، في إطار الانفتاح الإعلامي قبل اللقاء الودي.

موعد مباراة مصر والسعودية

يستضيف المنتخب السعودي نظيره المصري يوم الجمعة الموافق 27 مارس، على ملعب الملك فهد الدولي، في مباراة ودية قوية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري لمواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين المنتخبين