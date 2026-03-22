إصابة نجم منتخب السعودية قبل مواجهة مصر وديا

كشفت تقارير صحفية عن إصابة سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، في معسكر منتخب السعودية قبل مواجهة مصر وديا.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر نظيره السعودية، يوم 27 مارس الجاري وديا.

وكتب الإعلامي السعودي معن القويعي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلا: “تواجد الكابتن و الأسطورة السعودية سالم الدوسري في احد مستشفيات جدة و تم عمل اشعة على موضع الأصابة التي يشعر بها و من المقرر مغادرة الكابتن سالم معسكر المنتخب المقام حالياً لإستكمال برنامجه العلاجي”.

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي نظيره إسبانيا في الودية الثانية، يوم 31 مارس الجاري.