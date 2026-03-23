غيابات في قائمة منتخب السعودية قبل مواجهة مصر وديا

يغيب سالم الدوسري نجم منتخب السعودية عن مواجهة منتخب مصر وديا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم بأمريكا 2026.

وأصيب سالم الدوسري في الركبة ويخضع لفحوصات طبية متقدمة لتحديد علاجه وموعد عودته من جديد للمشاركة.

كما يغيب حسان تمبكتي مدافع المنتخب السعودي عن المران بسبب إصابته في عضلة الفخد وسيتم إجراء الفحوصات الطبية لمعرفة مدة الغياب.

وفي وقت سابق أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ منتخب السعودية، عن قائمة الأخضر، استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس الجاري، والذي يتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي مصر وصربيا، في إطار التحضير لبطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب السعودية مواجهة قوية أمام نظيره منتخب مصر يوم 27 مارس في جدة، قبل أن يلتقي مع صربيا خارج الديار يوم 31 من الشهر ذاته، ضمن خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

قائمة منتخب السعودية لمعسكر مارس ومباراتي مصر وصربيا

وشهدت القائمة تواجد 25 لاعبًا، يتقدمهم نجم الهلال سالم الدوسري، وجاءت الأسماء المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي.

خط الوسط: أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير.

خط الهجوم: سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة رينارد للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل الاستحقاق العالمي.