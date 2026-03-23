أرقام منتخب مصر مع حسام حسن قبل مباراتي السعودية وإسبانيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

فيما تقام مباراة مصر ضد إسبانيا يوم 31 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر:

لعب منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 26 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل 6 وخسر 4 مواجهات من ضمنهم مباراتين وديتين.

سجل منتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن 41 هدفا واستقبل 21 هدفا

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.