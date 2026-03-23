رياضة

موعد مباريات مصر الودية أمام السعودية وإسبانيا استعدادا لكأس العالم

عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

في تقام مباراة مصر ضد إسبانيا يوم 31 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقت القاهرة.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، مع غياب النجم محمد صلاح بسبب إجهاد عضلي تعرض له خلال مباراة ليفربول أمام جالاتا سراي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

