خطة وتشكيل متوقع.. كيف يفكر حسام حسن في وديتي السعودية وإسبانيا؟

يستعد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر للمبارتين الوديتين بين مصر والسعودية يوم 27 مارس الجاري ومصر وإسبانيا يوم 30 مارس من نفس الشهر في برشلونة.

ويفكر حسام حسن في تكتيك هجومي متوازن مع الصلابة الدفاعية ليتمكن من تقديم المستوى المطلوب لتحقيق أقصي استفادة فنية قبل الأستحقاقات الرسمية حيث أن المبارتين تحمل طابعا خاصا لإعطاء اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل كأس العالم بالرغم من كونهما وديتين.

محمد الشناوي على رأس قائمة حسام حسن

بدأ المدير الفني قائمته بحارس المرمي محمد الشناوي حيث أن اللاعب يمتلك قدرات فنية قوية مما جعله في الصفوف الأولى داخل حسابات حسام حسن.

ويسعي الشناوي لتأكيد أختيار حسام حسن له وتقديم افضل مستوى في بطولة كأس العالم القادمة ويليه مصطفى شوبير ثم مهدي سليمان ومحمد علاء.

خط دفاع متماسك

تضم قائمة خط الدفاع ياسر إبرهيم وحسام عبدالمجيد ورامي ربيعة بالإضافة إلى محمد هاني في الطرف الأيمن وأحمد فتوح في الجانب الأيسر وأحمد نبيل كوكا وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم إلى جانب خالد صبحي

وتجمع توليفة حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار بين الخبرات الدفاعية المحلية والعالمية مما يتيح للمدير الفني الإختيار بأريحية تامة.

ويحرص حسام حسن خلال تدريبات المنتخب الحالية على تأكيد عدم الإندفاع والإلتزام الدفاعي حتي يحقق نتيجة مرضية قبل الأستحقاقات الرسمية.

حسام حسن يعتمد على خط الوسط

ويأتي في خط الوسط مراون عطية وحمدي فتحي إلى جانب أحمد سيد زيزو واللاعب الدولي عمر مرموش وهيثم حسن الذى يخوض تجرتبه الأن في ريال أوفييد الإسباني للمرة الأولى.

ويسعي المدير الفني لإستغلال قدرات وخبرات عمر مرموش حيث أنه يقدم أداء مميرًا مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي.

هجوم الفراعنة

ويعتمد حسام حسن في الهجوم على مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وناصر منسي لاعب الزمالك الحالي.