المقاولون العرب يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بالتحقيق في مباراة بتروجت
سرقة الأراضي اللبنانية.. سموتريتش يدعو لمد حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني
اللهم بحق فاطمة.. الحبيب علي الجفري ينشر دعاء خطبة عيد الفطر 2026
خطة وتشكيل متوقع.. كيف يفكر حسام حسن في وديتي السعودية وإسبانيا؟
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني
الصحة : تطوير خدمات الأشعة وتعزيز التشخيص الطبي بالتحول الرقمي والتدريب
طهران تضحي بشعب لبنان.. جيش الاحتلال يزعم سقوط صواريخ إيرانية على لبنان
بعد ادعاءات إسرائيلية.. رئيس البرلمان الإيراني ينفي أي محادثات مع واشنطن
أكاديمية الأزهر تنظم زيارات ميدانية للدعاة الوافدين إلى الجامع الأزهر والمواقع الأثرية
الجيش الإيراني يحطم أسطورة القوة الأمريكية: إف-35 وإف-15 تحت الضربات بقاعدة الأزرق
الأرصاد: الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13 مئوية
7 قرى في خطر.. إسرائيل تعلن الاستعداد لضرب مواقع حزب الله جنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خطة وتشكيل متوقع.. كيف يفكر حسام حسن في وديتي السعودية وإسبانيا؟

القسم الرياضي

يستعد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر للمبارتين الوديتين بين مصر والسعودية يوم 27 مارس الجاري ومصر وإسبانيا يوم 30 مارس من نفس الشهر في برشلونة.

ويفكر حسام حسن في تكتيك هجومي متوازن مع الصلابة الدفاعية ليتمكن من تقديم المستوى المطلوب لتحقيق أقصي استفادة فنية قبل الأستحقاقات الرسمية  حيث أن المبارتين تحمل طابعا خاصا لإعطاء اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل كأس العالم بالرغم من كونهما وديتين.

محمد الشناوي على رأس قائمة حسام حسن

بدأ المدير الفني قائمته بحارس المرمي محمد الشناوي حيث أن اللاعب يمتلك قدرات فنية قوية مما جعله في الصفوف الأولى داخل حسابات حسام حسن.

ويسعي الشناوي لتأكيد أختيار حسام حسن له وتقديم افضل مستوى  في بطولة كأس العالم القادمة ويليه مصطفى شوبير ثم مهدي سليمان ومحمد علاء.

خط دفاع متماسك

تضم قائمة خط الدفاع ياسر إبرهيم وحسام عبدالمجيد ورامي ربيعة بالإضافة إلى محمد هاني في الطرف الأيمن  وأحمد فتوح في الجانب الأيسر  وأحمد نبيل كوكا وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم إلى جانب خالد صبحي

وتجمع توليفة حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار بين الخبرات الدفاعية المحلية والعالمية مما يتيح للمدير الفني الإختيار بأريحية تامة.

ويحرص حسام حسن خلال تدريبات المنتخب الحالية على تأكيد عدم الإندفاع والإلتزام الدفاعي حتي يحقق نتيجة مرضية قبل الأستحقاقات الرسمية.

حسام حسن يعتمد على خط الوسط

ويأتي في خط الوسط مراون عطية وحمدي فتحي إلى جانب أحمد سيد زيزو واللاعب الدولي عمر مرموش وهيثم حسن الذى يخوض تجرتبه الأن في ريال أوفييد الإسباني للمرة الأولى.
ويسعي المدير الفني لإستغلال قدرات وخبرات عمر مرموش حيث أنه يقدم أداء مميرًا مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي.  

هجوم الفراعنة 

ويعتمد حسام حسن في الهجوم على مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي  وناصر منسي لاعب الزمالك الحالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

الذهب اليوم

الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية

صورة أرشيفية

عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

فحص الصادرات

طفرة بفحص عينات التصدير .. الزراعة : زيادة 49% في عينات الفراولة و 54% لليوسفي

معرض القدر في النجوم

وزارة السياحة والآثار تشارك في افتتاح معرض “القدر في النجوم بالعاصمة الألمانية برلين

البابا لاون

البابا لاون: قيامة لعازر علامة على انتصار الحياة ودعوة لولادة جديدة في زمن الصوم

بالصور

مشروب بسيط قبل النوم يجعل بشرتك أصغر 10 سنوات.. السر في مكون واحد فقط

بشرة
بشرة
بشرة

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد