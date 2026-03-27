الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب مصر قبل مواجهة السعودية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يخوض منتخب مصر مواجهة ودية قوية أمام نظيره السعودي مساء اليوم الجمعة، في إطار التحضيرات الجادة التي يقوم بها المنتخبان قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2026. 

وتأتي هذه المباراة ضمن الأجندة الدولية، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى الوصول لأفضل مستوى فني وبدني للاعبين قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

اختبار قوي للفراعنة قبل المونديال

تمثل مواجهة السعودية فرصة مهمة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجربة عدد من العناصر، سواء من اللاعبين الأساسيين أو الوجوه الجديدة، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتهم. كما تمنح المباراة فرصة لتطبيق بعض الخطط التكتيكية التي ينوي المنتخب الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قوة المنافس الذي يمتلك عناصر مميزة وخبرة دولية.

غيابات مؤثرة في صفوف المنتخب

يدخل منتخب مصر اللقاء وسط غيابات بارزة، على رأسها النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي تعرض لإصابة مؤخرًا ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين. وتسببت هذه الإصابة في خروجه من معسكر المنتخب الحالي، ما يمثل ضربة قوية للفراعنة نظرًا لأهميته الكبيرة داخل الفريق، سواء من الناحية الفنية أو القيادية.

فرصة لظهور بدائل جديدة

في ظل غياب بعض العناصر الأساسية، تبرز فرصة أمام عدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم وحجز مكان في التشكيل الأساسي. ويسعى الجهاز الفني لاستغلال هذه الظروف لمنح الفرصة لبدائل قد تكون عنصرًا حاسمًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب المنافسات الرسمية.

تحضيرات مستمرة وطموحات كبيرة

يأمل منتخب مصر في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المباراة الودية، سواء من حيث الأداء أو النتيجة، من أجل مواصلة التحضيرات بشكل قوي قبل خوض منافسات كأس العالم، حيث يطمح المنتخب في تقديم أداء يليق بتاريخه الكروي وتحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير المصرية.

