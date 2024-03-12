محافظ كفر الشيخ يفتتح قسم الغسيل الكلوى بمستشفى بيلا المركزى.. صور

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بيلا المركزى، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية وطواقم التمريض المدربة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير المنظومة الصحية ورعاية المرضى والعناية بهم، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وأيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد أبو السعد وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور إيهاب طلعت، مدير مستشفى بيلا المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن القسم الجديد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مضيفًا أن القسم يضم 32 ماكينة غسيل كلوي، من بينها "29 ماكينة سلبي، و2 ماكينة ايجابي، وماكينة طوارئ"، بالإضافة إلى 6 ماكينات احتياطي، تستوعب 96 مريضًا للغسيل الكلوى.

وشملت جولة محافظ كفرالشيخ، تفقد قسم الغسيل الكلوى الجديد، وذلك للاطلاع على سير العمل، والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضي، وقسم الإستقبال والعناية وعيادات الباطنة العامة والقلب والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من أقسام وعيادات المستشفي فضلًا عن بنك الدم والصيدلية، والتقى بالطاقم الطبى والمرضى.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح من الدكتور إيهاب طلعت، مدير المستشفى حول الخدمات التي يقدمها القسم، مشددًا على أهمية توفير أفضل الخدمات للمرضى، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات الغسيل الكلوى، موجهًا بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان سير العمل بشكل متميز ورعاية المرضى.

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