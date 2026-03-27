نائب محافظ الجيزة: سحب تجمعات مياه الأمطار بمراكز الجنوب

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية موسعة

بمراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين لمتابعة أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار من المحاور والطرق الحيوية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمتابعة جهود شفط مياة الأمطار بالطرق والمحاور والتأكد من أنتشار المعدات لمواجهة التقلبات الجوية.

وذلك للتعامل الفوري التي تقوم بها أجهزة المحافظة لمواجهة تداعيات موجة الطقس الغير مستقر، وشملت الجولة تفقد عدد من النقاط الساخنة بطريق مصر اسيوط وشارع احمد بدوي وشارع ٦ اكتوبر بمدينة ابوالنمرس ومداخل قري منيل شيحة و المنوات وطموه وشبرامنت بمركز ابوالنمرس وطريق ١١ وشارع الجمهورية وجمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية وطرق أبو ربع وميت رهينة السياحي

والمريوطية وشوارع بورسعيد وعباس عناني ومدخل قرية

أبو صير بمركز البدرشين.

أكد نائب محافظ الجيزة، أنه تم الدفع بالمعدات وسيارات الشفط للتعامل الفوري مع تجمعات المياه بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين

مشددا باستمرار أعمال سحب المياه وتجريد الطرق ومداخل القري حتي الانتهاء التام من كافة النقاط المتأثرة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية

رمضان عبد الرحمن

رئيس مركز أبوالنمرس

وعبد الخالق عوض

رئيس مدينة الحوامدية

وزينهم ادريس رئيس مركز البدرشين.