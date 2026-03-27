قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
محافظات

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من الصروح التعليمية بمدينة رأس غارب، شملت المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة رأس غارب الرسمية للغات (المدرسة الخضراء)، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والموقف الإنشائي للمشروعات الجديدة. وخلال تفقده للمدرسة المصرية اليابانية، أصدر المحافظ تعليمات مشددة بضرورة الإسراع في استكمال كافة المرافق الحيوية المتبقية، بما في ذلك الملاعب وحوض الرمال، بالتنسيق الكامل بين هيئة الأبنية التعليمية والوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم، لضمان جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وفي محطته الثانية بمدرسة رأس غارب الرسمية للغات (المدرسة الخضراء)، رصد الدكتور وليد البرقي وجود تسريب فني في خزان المياه الخاص بالمدرسة، ووجه على الفور الإدارة الهندسية وإدارة المدرسة بسرعة معالجة هذا التسريب وإجراء الصيانات اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى وترشيد استهلاك المياه. وأكد المحافظ أن "المدرسة الخضراء" تمثل نموذجاً بيئياً متميزاً يجب الحفاظ على كافة مرافقها الفنية والإنشائية، مشدداً على أن المتابعة الدورية للمرافق التعليمية هي جزء أصيل من خطة المحافظة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب.

وشهد محافظ البحر الأحمر ،والوفد المرافق له خلال الزيارة مجموعة من العروض الفنية والفقرات الإبداعية التي قدمها طلاب المدرسة الرسمية للغات، والتي نالت استحسان الحضور وأظهرت المواهب الواعدة لطلاب المدينة. وأثنى الدكتور وليد البرقي على المستوى الثقافي والفني للطلاب، مؤكداً أن المدرسة ليست مكاناً للتحصيل الأكاديمي فحسب، بل هي محضن للمواهب ومنصة لبناء الشخصية المصرية المتكاملة، موجهاً الشكر للقائمين على العملية التعليمية والأنشطة المدرسية بالمدرسة على جهودهم الملموسة في رعاية هذه المواهب.

وفي إطار سعيه لتحفيز روح المنافسة والتميز بين الطلاب، وجه الدكتور وليد البرقى، السيد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة تنظيم وإجراء مسابقات دورية وشاملة بين كافة مدارس مدينة رأس غارب في مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية. وأكد البرقي أن هذه المسابقات تساهم في اكتشاف المبدعين وخلق حالة من الحراك الثقافي والتربوي داخل المدينة، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والجوائز التشجيعية للطلاب المتميزين ليكونوا قدوة لأقرانهم في التفوق والابتكار.

وأكد محافظ البحر الأحمر ،أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى الوقوف على أرض الواقع ورصد أي تحديات تواجه المنظومة التعليمية والعمل على حلها فوراً، مشيراً إلى أن المحافظة تضع قطاع التعليم على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية الشاملة. مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير تعليم متميز يواكب التطورات العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع المصري.

رافق الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خلال الزيارة كل من اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومدير مكتب المحافظ، والسيد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم،والدكتور صلاح شحاته مدير عام إدارة المياه الجوفية، والمهندس سيد النبوي رئيس منطقة الطرق بالبحر الأحمر، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان والمرافق، والسيد محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء عمرو رئيس جهاز التعمير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

بالصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد