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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تعليم كفر الشيخ» تحصد 14 مركزا وجائزة في معرض العلوم والهندسة

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حصدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 14 مركزاً وجائزة، لمشاركتهم بمشروعات متنوعة خلال التقييم النهائي لمكتبة الإسكندرية آيسف 2024، وبالمعرض الدولي للعلوم والهندسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته، بما حققه الطلاب والطالبات من مراكز متقدمة، إضافة إلى ترشيح طلاب للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بمشروعاتهم الثلاثة، موجهاً الشكر للطلاب والطلاب وأولياء أمورهم ومشرفيهم على الدعم المقدم للطلاب، ولوكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية.

وأعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ عن حصد تعليم كفر الشيخ 14 مركزاً وجائزة خلال التقييم للمعرض النهائي لمكتبة الإسكندرية آيسف 2024، بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة، للمشروعات المشاركة، من بينهم 3 جوائز دولية (السفر للولايات المتحدة الأمريكية)، و6 جوائز مركز أول جمهوري، ومركز ثاني جمهوري، ومركز ثالث جمهوري، وجائزة لأفضل عرض تقديمي، وجائزة أفضل مجهود بحثي، متمنيا التوفيق للطلاب والطالبات.

جاء ذلك بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وإشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي، وائل الحداد، ومدير إدارة التدريب، عمرو منير والمنسق العام للياسف بالمحافظة، أحمد توفيق، والمنسق المساعد لآيسف بالمحافظة محمد حسين.

ووجه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للطلاب ولمشرفيهم، على المجهود المبذول، لتحقيق تلك النتيجة المشرفة، من خلال المشاركة بالمعرض بمشروعات متميزة، ووجه الشكر لأسر الطلاب والطالبات، لتشجيعهم، ومسانداتهم لأبنائهم.

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التطوير التكنولوجي التقييم النهائي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين العلوم والهندسة المتحدة الأمريكية المعرض الدولي للعلوم والهندسة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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