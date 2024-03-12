إصابة خطيرة لـ نجلاء بدر في رامز جاب من الآخر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استشهاد 3 رهبان مصريين في هجوم جنوب إفريقيا | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تامر حبيب: وفاة أمي قمة المأساة في حياتي

أكد السيناريست تامر حبيب، أن طبيعة عمله تجعله يحلل الأمور بشكل دقيق، مشيرا إلى أن إنه خاض الكثير من التجارب، ومن لديه الموهبة، يعلم جيدا كيف يمتص الأمور ويحللها.

البيت الأبيض: الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط لا يكمن في اقتحام رفح الفلسطينية

أكد البيت الأبيض، أن الطريق إلى الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط لا يكمن في اقتحام رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

أمير كرارة: مش هعتزل الفن.. وهقلل شغل بس

أكد الفنان أمير كرارة، أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية، منوهًا بأنه لا يحدث وأن يوقف عمل درامي أو سينمائي، متابعًا "هقلل شغل بس وبلاش جري".

حكم استخدام السواك في نهار رمضان.. المفتي يجيب

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية عن حكم استعمال السواك أثناء الصيام قائلًا: لا مانع منه ما لم يتخلل منه شيء إلى الجوف.

رامز جاب من الآخر.. إصابة خطيرة لـ نجلاء بدر

حلت الفنانتان مي عمر، ونجلا بدر، ضيفتان على الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الآخر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الثلاثاء، للفنان رامز جلال.

حسام موافي ينصح الصائمين بالابتعاد عن العمل خلال الليل والنوم نهارا

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شهر رمضان للعبادة والطاعة، مردفًا: «شهر رمضان ليس للعزومات، أو مشاهدة المسلسلات، بلاش تضيع نفسك في حاجات تلهيك عن العبادة».

بايدن: الرد الإسرائيلي داخل قطاع غزة مبالغ فيه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة مبالغ فيه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في قطاع غزة.

بوسي تبكي على الهواء بسبب عرض صورة لوالدتها: تعبت واتظلمت كتير أوي

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ والدتها دعمتها في بداية مشوارها الفني ولم ترفض أو أقاربها عملها كفاننة، موضحةً: «كانت بتنزل معايا ومسابتنيش وأقاربي معترضوش ومعندهمش مشكلة إن بنتهم الصغيرة تبقى مطربة، لأني مبعملش حاجة غلط، أمي رجلها كانت على رجلي، وأقاربي كانوا واثقين فيّ».

أحمد موسى يكشف تفاصيل استشهاد 3 رهبان مصريين في هجوم جنوب إفريقيا

تقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس وللشعب المصري، في شهداء الكنيسة، الرهبان المصريين الـ3، الذين استشهدوا في الهجوم الغادر بجنوب إفريقيا.