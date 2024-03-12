بايدن: الرد الإسرائيلي داخل قطاع غزة مبالغ فيه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة مبالغ فيه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولى أعمال الأسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة فى شهر رمضان وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة مع إستمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى.