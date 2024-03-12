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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جاب من الآخر.. إصابة خطيرة لـ نجلاء بدر

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حلت الفنانتان مي عمر، ونجلا بدر، ضيفتان على الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الآخر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الثلاثاء، للفنان رامز جلال

تعرضت نجلاء بدر، للإصابة في ذراعها بعد سقوطها على الأرض، خلال أحداث المقلب.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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