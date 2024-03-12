وقف التصوير.. مي عمر تهدد رامز جلال في "جاب من الآخر"

حلت الفنانتين مي عمر ونجلاء بدر ضيفتين في الحلقة الثانية ببرنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” مساء اليوم الثلاثاء، للفنان رامز جلال.

وطالبت مي عمر، بوقف الحلقة وعدم إستكمال تصويرها، بعدما فوجئت بوجود الفنانة نجلاء بدر، والأسئلة التي وجهها لها رامز جلال عن زوجها محمد سامي وأسباب خلافه مع نجلاء بدر.

وبعدها وافقت مي عمر، على استكمال البرنامج بعد تهديدات من رامز جلال بمقالبه.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.