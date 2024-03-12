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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبوس إيدك.. مى عمر تترجى رامز جلال ونجلاء بدر تعتذر

رامز جلال جاب الآخر
رامز جلال جاب الآخر

حلت الفنانة مي عمر، والفنانة نجلا بدر، ضيفي الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” مساء اليوم الثلاثاء، للفنان رامز جلال
وخلال أحداث المقلب، طلبت مي عمر، من الفنان رامز جلال،  قائلة : "ماشيني يا رامز، ابوس ايدك خلاص"، ليرد عليها رامز جلال، قائلا :"مش انتي قولتي عليا حيوان أنا هوريكي حيواني"، ليسقط عليهن تمساح صغير"، لترد نجلاء بدر: "أنا اسفه مش هنعمل كدا تاني".

فيما كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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