البيت الأبيض: الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط لا يكمن في اقتحام رفح الفلسطينية

أكد البيت الأبيض، أن الطريق إلى الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط لا يكمن في اقتحام رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



وقال البيت الأبيض: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لا تضمن حماية المدنيين لا يمكن أن يدعمها بايدن.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولون في الحكومة الألمانية، أن سلاح الجو الألماني سيشارك في إسقاط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية ألمانيا، أنه من الصعب وصف الحالة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.