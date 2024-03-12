حسام موافي ينصح الصائمين بالابتعاد عن العمل خلال الليل والنوم نهارا

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شهر رمضان للعبادة والطاعة، مردفًا: «شهر رمضان ليس للعزومات، أو مشاهدة المسلسلات، بلاش تضيع نفسك في حاجات تلهيك عن العبادة».

ووجه موافي خلال تقديمه برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على فضائية صدى البلد، نصيحة للصائمين بالابتعاد عن العمل خلال الليل والنوم بالنهار، معقبًا: «نسبة الكورتيزون في الجسم بتكون عالية في النهار بسبب ضوء الشمس وتنخفض تدريجيا في فترات الليل».



وتابع موافي: «اللي بيشتغل أو بيذاكر بالليل علشان ينام نهار رمضان دا ضد الطبيعة، كل الطلاب المتفوقين دراسيا بيشتغلوا ويذاكروا بالنهار ويناموا بالليل».

وأوضح موافي، أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي تحثنا على عدم مخالفة نظام الطبيعة حيث قال تعالى : «وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا».