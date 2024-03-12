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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل استشهاد 3 رهبان مصريين في هجوم جنوب إفريقيا

أحمد موسى
أحمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس وللشعب المصري، في شهداء الكنيسة، الرهبان المصريين الـ3، الذين استشهدوا في الهجوم الغادر بجنوب إفريقيا.

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متابعة حثيثة من البابا تواضروس لحادث استشهاد ثلاثة رهبان في جنوب إفريقيا|صور

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رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي قداسة البابا تواضروس في حادث رهبان جوهانسبرج

وعلق الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن هناك جريمة جنوب إفريقيا مروعة ومؤسفة عندما  تعرض 3 من رهبان الكنيسة المصرية بدير القديس مارمرقس لاعتداء إجرامي أدى إلى استشهادهم.

وأعلن أحمد موسى أسماء الرهبان الثلاث وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس أفا ماركوس، والراهب مينا ماركوس.


وقال أحمد موسى إن قداسة البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل والتحقيقات التي تجريها سلطات جنوب إفريقيا.


واستكمل أحمد موسى: هناك متابعة من قبل السفارة المصرية في جنوب إفريقيا لمتابعة التحقيقات بشأن الحادث، ورد فعل شعبي كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
 

البابا تواضروس جنوب افريقيا شهداء الكنيسة أحمد موسى رهبان الكنيسة المصرية

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