أحمد موسى يكشف تفاصيل استشهاد 3 رهبان مصريين في هجوم جنوب إفريقيا

تقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس وللشعب المصري، في شهداء الكنيسة، الرهبان المصريين الـ3، الذين استشهدوا في الهجوم الغادر بجنوب إفريقيا.

وعلق الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن هناك جريمة جنوب إفريقيا مروعة ومؤسفة عندما تعرض 3 من رهبان الكنيسة المصرية بدير القديس مارمرقس لاعتداء إجرامي أدى إلى استشهادهم.

وأعلن أحمد موسى أسماء الرهبان الثلاث وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس أفا ماركوس، والراهب مينا ماركوس.



وقال أحمد موسى إن قداسة البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل والتحقيقات التي تجريها سلطات جنوب إفريقيا.



واستكمل أحمد موسى: هناك متابعة من قبل السفارة المصرية في جنوب إفريقيا لمتابعة التحقيقات بشأن الحادث، ورد فعل شعبي كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

