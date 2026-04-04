التعاون الخليجي يدين أعمال الشغب والاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات، التي طالت مقر سفارة الإمارات، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، والإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية لدولة الإمارات.

وأكد البديوي - في بيان، اليوم السبت- أهمية محاسبة الجهات المختصة في سوريا للمتورطين في هذه الاعتداءات والإساءات للرموز الوطنية بالإمارات، وتعزيز حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.