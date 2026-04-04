أوربان: المجر وسلوفاكيا تسعيان للضغط على أوروبا لرفع العقوبات عن الطاقة الروسية

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عقب مكالمة هاتفية مع نظيره السلوفاكي روبرت فيتسو، إلى رفع العقوبات المفروضة على إمدادات النفط والغاز الروسي، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أكد أوربان أن المجر وسلوفاكيا اتفقتا على الضغط على الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات فورا.

وأضاف أوربان: "نطالب بروكسل بتعليق العقوبات والقيود المفروضة على الطاقة الروسية فورا".

وأشار إلى أن الاقتصاد الأوروبي يواجه خطر نقص الطاقة وارتفاع الأسعار، مشددا على أن هذا التهديد يمكن تجنبه؛ فقط إذا قام الاتحاد الأوروبي بتجديد احتياطياته من النفط والغاز بأسرع وقت ممكن.

كما دعا أوربان، إلى إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على "إعادة فتح خط أنابيب دروجبا النفطي على الفور"، الذي أغلقته أوكرانيا في 27 يناير.