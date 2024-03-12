متابعة حثيثة من البابا تواضروس لحادث استشهاد ثلاثة رهبان في جنوب إفريقيا|صور

تعرض ثلاثة من الرهبان اليوم الثلاثاء، لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

البابا يتابع لحظة بلحظة

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أنه يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم:

الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا.



الراهب يسطس آڤا ماركوس.



الراهب مينا آڤا ماركوس.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في چوهانسبرج لمتابعة الموقف.

وتعرب الكنيسة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، تتقدم بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة، وهي مملوءة بالثقة أن الله الرحوم العادل هو وحده القادر على منح العزاء وكشف الحقائق.