أخبار تكنولوجيا |تيك توك تفاجئ صانعي المحتويتيك توك تفاجئ صانعي المحتوي وموبايل جديد من Vivo بسعر رخيص جدا وآخر من موتورولا ينافس سامسونج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تيك توك تفاجئ صانعي المحتوي بإمكانية تحقيق دخل إضافي فما القصة؟

أعلنت شركة تيك توك عن نيتها للقيام بالتوسيع ببرنامجها وذلك لتحقيق الدخل "Effect Creator Rewards ذلك لتحسين فرص تحقيق الدخل وذلك للأعضاء الحاليين والقيام بتوسيع الوصول إلى المبدعين في الأسواق الجديدة.إليك ميزات البرنامج

وداعا لغلاء الأسعار.. موبايل جديد من Vivo بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا هاتفها الذكي الجديد Vivo Y03، الذي يتميز بتصميم شبابي عصري و يأتي ضمن فئة الأسعار الاقتصادية بمواصفات منافسة وسعر رخيص. إليك أبرز مواصفاته

بسعر خيالي وإمكانيات مميزة .. إليك هاتف Tecno Pova 6

تم الإعلان عن هاتف Tecno Pova 6 Pro وذلك قبل أسبوعين وعن إمكانياته المميزه وإحتوائه على معالج Dimensity 6080 وشاشة AMOLED وذلك بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وببطارية بسعة 6000 مللي أمبير وذلك مع شحن سريع بقوة 70 واط.إليك أبرز مواصفاته

موبايل جديد من موتورولا ينافس سامسونج..وبسعر أقل

إلى جانب إطلاق هاتف Moto G Power 5G (2024)، أعلنت موتورولا أيضًا عن هاتف Moto G (2024) في الولايات المتحدة وكندا. بسعر 199 دولارًا أمريكيًا، يعد هاتف G (2024) هو الهاتف الأرخص الذي يدعم شبكات الجيل الخامس من الفئة البسيطة من العلامة التجارية.

أيهما أفضل من حيث السعر والتصميم..مقارنة حواسيب ماك بوك آير الجديدة وطراز “Pro

أطلقت شركة آبل في نهاية عام 2023 حواسيب MacBook Pro" ا,لتي تعمل بمعالجات M3 الجديدة من شركة “آبل”، وهي تعد ثلاثة معالجات مختلفة، تشمل: كلا من معالج “M3”، ومعالج" M3 Pro"، ومعالج “M3 Max”، وتمتاز هذه المعالجات بدعمها لعدة تقنيات رائدة تقدم أداءً معززًا على نحو استثنائي مقارنةً بالطرزات السابقة من معالجات آبل.