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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل من حيث السعر والتصميم..مقارنة حواسيب ماك بوك آير الجديدة وطراز “Pro

صدى البلد

أطلقت شركة آبل في نهاية عام 2023 حواسيب MacBook Pro" ا,لتي تعمل بمعالجات M3 الجديدة من شركة “آبل”، وهي تعد  ثلاثة معالجات مختلفة، تشمل: كلا من معالج “M3”، ومعالج" M3 Pro"، ومعالج “M3 Max”، وتمتاز هذه المعالجات بدعمها لعدة تقنيات رائدة تقدم أداءً معززًا على نحو استثنائي مقارنةً بالطرزات السابقة من معالجات آبل.

وفقا لموقع “  9to5mac  ”وقبل أسبوع تقريبًا، قد أطلقت آبل حواسيب “MacBook Air ”الجديدة التي تعمل بمعالج M3 الأساسي، وتأتي هذه الحواسيب بمقاسين، هما “ 13 بوصة” و"15 بوصة، ولم توفر آبل في المقابل طرزًا تعمل بمعالج M3 Pro أو M3 Max.

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 قد بدأت المقارنات بين حواسيب ماك بوك آير الجديدة وبين طراز “Pro ” والذي يعمل بالمعالج نفسه وهو معالج M3 وكذلك طرز Pro والتي صدرت نهاية عام 2023
 

وعن المقارنة بين حاسوبي MacBook Air M3 و MacBook Pro M3 وتأتي جميع حواسيب ماك بوك من آبل بالتصميم ذاته، لكن الفرق الأبرز بين الحواسيب في سلسلتي كلا من  Pro و Air هو الوزن؛ إذ تمتاز حواسيب ماك بوك آير بأنها تعد خفيفة الوزن وذلك بنحو كبير، أما حواسيب ماك بوك برو فهي تعد ثقيلة الوزن. فيزن حاسوب ماك بوك آيرحوالي “ 1.24 ”كيلوجرام.


يُباع حاسوب MacBook Air M3 بسعر أرخص من سعر حاسوب MacBook Pro M3؛ إذ يباع هذا الحاسوب بسعر يبدأ من حوالي 1099 دولارًا وفيما يباع MacBook Pro M3 بسعر يبدأ من حوالي 1599 دولارًا.

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