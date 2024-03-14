أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه يدعو إلى وجود صوت عربي أوروبي مشترك لتنفيذ حل الدولتين في ضوء نتائج القمتين الأوروبية والعربية المقبلتين.



وتابع خلال عاجل على قناة إكسترا نيوز، أن إسبانيا تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ حل سياسي حاسم وتشدد على ضرورة تجنب أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.



وأشار إلى أن إسبانيا تشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس وتحت قيادة السلطة الفلسطينية، إسبانيا تشيد بالموقف المصري لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

