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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بديل الفول السريع.. طعام يحتوي على نفس الفوائد ويحضر في وقت أقل

صدى البلد

يُعد العدس البني مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية بشكل مشابه للفول لذا يعد أفضل بديل له فى سحور رمضان خاصة أنه لايستغرق وقت كبير فى الطهى 

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ووفقا لما ذكره موقع "The Spruce Eats" نعرض إليك بعض فوائد العدس البني:

 مصدر غني بالبروتين:

يحتوي كوب واحد من العدس البني على 18 جرامًا من البروتين، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي.

 غني بالألياف:

يحتوي كوب واحد من العدس البني على 15 جرامًا من الألياف، مما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع لفترة أطول.

 غني بالحديد:

يُعد العدس البني مصدرًا ممتازًا للحديد، وهو عنصر ضروري لصحة الدم.

الحديد فى الدم
الحديد فى الدم

غني بالبوتاسيوم:

يحتوي العدس البني على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة القلب وضغط الدم.

 غني بالفولات:

يحتوي العدس البني على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهو عنصر ضروري لصحة الدماغ والحبل الشوكي.

غنى بمضاد للأكسدة:

يحتوي العدس البني على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي العدس البني على فيتامينات ب، وفيتامين ج، والمغنيسيوم، والزنك، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

طريقة-عمل-العدس-ابو-جبة-
طريقة-عمل-العدس-ابو-جبة-
​العدس​ حمض الفوليك تحسين صحة الجهاز الهضمي سحور رمضان صحة الجهاز الهضمي صحة الدماغ الفول

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