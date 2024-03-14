أفضل مشروب على الفطار في رمضان.. يمنع مشاكل المعدة وينسف الوزن

يعد الخروب من المشروبات الرمضانية الشائعة فى بلاد المشرق ولكن ما لايعرفه كثيرون أنه يعد من أفضل العصائر التى يتم تقديمها على الإفطار فهو يخلص الجسم من متاعب الصيام ويحمى من مشاكل المعدة وغنى بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم .

ووفقا لما جاء فى موقع “ هيلث” يتمتع الخروب بالعديد من الفوائد الصحية عند تناوله بكميات معتدلة.

تحسين الهضم:

يحتوي الخروب على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك وكما أنه يمكن أن يساعد في علاج الإسهال عن طريق امتصاص الماء من البراز وتقليل حجمه.

خفض الكوليسترول:

يمكن أن يساعد الخروب في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وذلك بفضل محتواه من الألياف القابلة للذوبان.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

يمكن أن يساعد الخروب في تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة.

تعزيز صحة القلب:

يمكن أن يساعد الخروب في تعزيز صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وضغط الدم، وتحسين تدفق الدم.

القلب

تقوية العظام:

يحتوي الخروب على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام.

مضادات الأكسدة:

يحتوي الخروب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة.

المشاكل الصدرية

يمكن أن يساعد الخروب في علاج مشاكل الصدر مصل السعال والتهاب الحلق

الرشاقة

يمكن أن يساعد الخروب على الافطار في إنقاص الوزن خلال شهر رمضان فهو مناسب لأصحاب الدايت.